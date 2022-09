Fliegerbombe in Hannover entschärft - Probleme bei der Evakuierung Stand: 16.09.2022 00:10 Uhr Die Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg war auf dem Gelände einer Firma in Hannover gefunden worden. Knapp 3.300 Anwohner mussten ihre Wohnungen verlassen. Nach Angaben der Feuerwehr weigerten sich einige von ihnen, ihre Wohnungen zu verlassen.

Erst gegen nach 23.30 Uhr sei der Bereich geräumt gewesen und die Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes hätten sich im Stadtteil Brink-Hafen an die Arbeit machen können, teilte die Feuerwehr Hannover über Twitter mit. Kurz vor Mitternacht hieß es dann: "Gute Nachrichten: Der Zünder ist entfernt und muss mit einer kleinen Sprengladung inaktiviert werden". Um kurz nach Mitternacht durften die Anwohner schließlich in ihre Wohnungen zurück.

Die 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe englischer Herkunft war am frühen Donnerstagnachmittag bei Sondierungsarbeiten entdeckt worden. Für die betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner wurde eine Notunterkunft in der Herschelschule bereitgestellt.

Planmäßigr Start der Evakuierung

Die Evakuierung hatte planmäßig um 18.30 Uhr begonnen. Für den Personentransport in die Sammelstelle und zurück in die Wohnungen standen kostenlose Busse der Üstra bereit. Da die Menschen voraussichtlich erst spät in der Nacht in ihre Wohnungen zurückkehren konnten, hatte die Feuerwehr darum gebeten, wichtige Medikamente, Säuglingsnahrung und passende Kleidung mitnehmen.

Service-Telefon der Stadt geschaltet

In dem Evakuierungsradius lagen auch Teile Langenhagens, die vielbefahrene Vahrenwalder Straße wurde nach Auskunft der Feuerwehr voll gesperrt. Unter der Rufnummer (0800) 73 13 131 wurde ein Service-Telefon eingerichtet. In den Sozialen Medien informieren die Einsatzkräfte über das Twitterprofil @Feuerwehr_H unter dem Hashtag #hannbombe.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Weitere Informationen Gefährliche Reste: Deutlich mehr Kampfmittel entsorgt 156 Tonnen Kampfmittel aus den Weltkriegen sind 2021 in Niedersachsen aus der Erde geholt worden. Ein starker Anstieg. (12.09.2022) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 15.09.2022 | 18:00 Uhr