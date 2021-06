Firma Siegfried in Hameln füllt jetzt Biontech-Impfstoff ab Stand: 18.06.2021 15:34 Uhr Der Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer kommt künftig auch aus Niedersachsen: Die Schweizer Firma Siegfried hat in ihrem Werk in Hameln damit begonnen, Impfstoffdosen abzufüllen.

Die Firma hat viel Erfahrung mit der Produktion von Pharmazeutika, dennoch haben die Vorbereitungen einige Zeit in Anspruch genommen. Denn um den Biontech-Impfstoff abfüllen zu können, mussten extra Spezialmaschinen angeschafft und Lagerkapazitäten geschaffen werden. Außerdem hat die Firma 50 zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt.

Vertrag läuft zunächst bis Ende 2022

Technisch gebe es keine Probleme, sagte ein Firmensprecher. Es sei aber anspruchsvoll, den Impfstoff aseptisch abzufüllen, da sei große Sorgfalt notwendig. Die Firma sei froh darüber, einen Beitrag im Kampf gegen die Corona-Pandemie zu leisten, so der Sprecher. Wie viele Impfdosen in Hameln abgefüllt werden, will das Schweizer Unternehmen nicht verraten. Der Vertrag mit Biontech sei zunächst bis Ende 2022 abgeschlossen, es gebe aber die Absicht, die Kooperation weiter auszubauen, sagte der Sprecher.

Siegfried stellt auch Novovax-Impfstoff in Hameln her

Das Hamelner Werk wird künftig noch einen weiteren Corona-Impfstoff abfüllen: das Vakzin der amerikanischen Firma Novavax. Nach Angaben von Siegfried sind die Verträge unterzeichnet. Allerdings müsse der Impfstoff in den USA und in der Europäischen Union noch zugelassen werden. Bei dem Impfstoff von Novovax handelt es sich anders als bei den bisher bekannten Impfstoffen weder um einen mRNA, noch um einen Vektor-Impfstoff, sondern um einen proteinbasierten Impfstoff.

