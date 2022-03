Stand: 20.03.2022 14:39 Uhr Feuerwehreinsatz in Celle: Tor gefallen, Kind gerettet

Ungewöhnlicher Feuerwehreinsatz auf dem Bolzplatz: In Celle ist am Sonntag ein Kind beim Spielen so unglücklich zwischen ein festmontiertes Fußballtor und den Außenzaun eines Fußballplatzes gerutscht, dass es eingeklemmt wurde. Einsatzkräfte der Feuerwehr schraubten daraufhin das Tor ab, um das Mädchen zu befreien. Das Kind wurde anschließend vom Rettungsdienst versorgt, teilte die Feuerwehr mit. Ob es verletzt wurde, war zunächst unklar.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 21.03.2022 | 06:30 Uhr