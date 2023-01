Fernseh-Team bei Recherchen zu Silvester-Attacken angegriffen

Stand: 04.01.2023 15:49 Uhr

Nach Angriffen auf Polizei und Feuerwehr in der Silvesternacht, ist am Dienstag ein Fernseh-Team des NDR in Garbsen (Region Hannover) angegangen worden. Dabei wurde ein Auto beschädigt.