Familie in Zug mit Flaschen beworfen: Mutter schwer verletzt Stand: 31.08.2022 12:07 Uhr Zwei Männer haben am Wochenende im Hauptbahnhof Hannover vom Gleis aus eine im Zug sitzende Familie mit Flaschen attackiert. Die 29-jährige Mutter erlitt dabei schwere Verletzungen im Gesicht.

Die fünfköpfige Familie war am späten Samstagabend mit einer Regionalbahn von Uelzen nach Hannover unterwegs, als am Hauptbahnhof ein Mann in den Waggon gestiegen sei und offenbar grundlos geschrien habe, so die Bundespolizei. Der 30-jährige Vater habe ihn gebeten, sich ruhiger zu verhalten. Daraufhin habe ihn der 26-Jährige, der in einer Gruppe Männer unterwegs war, mit einer Bierflasche beworfen. Der 30-Jährige habe jedoch ausweichen können. Es kam laut Polizei zum Streit und ein anderer Mann habe vom Bahnsteig aus "mit voller Wucht" eine zweite Flasche in den Zug geworfen und die mit einem Baby auf dem Boden sitzende Mutter im Gesicht getroffen.

29-Jährige schwer verletzt in Klinik gebracht

Die Frau habe unter anderem einen Nasenbeinbruch und Schnittverletzungen erlitten, teilte die Bundespolizei weiter mit. Ihr Kind sei nicht verletzt worden. Beamte fassten den Mann, der zuerst eine Flasche geworfen haben soll, im unteren Bereich des Bahnhofs. Gegen ihn werde wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Der andere Mann habe unerkannt flüchten können - allerdings habe die Polizei Bilder aus Videoaufnahmen am Bahnhof von ihm. Gegen ihn werde wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

