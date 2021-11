Stand: 08.11.2021 08:17 Uhr Falscher Wasserwerker in Rodenburg unterwegs

In Rodenberg im Landkreis Schaumburg hat sich ein Unbekannter als Wasserwerker ausgegeben und Bargeld und Wertgegenstände entwendet. Nach Angaben der Polizei hatte sich der Mann am Freitag Zutritt zu einem Wohnhaus in der Suntalstraße verschafft. Während er die Bewohner mit der Kontrolle der Wasserhähne beschäftigte, nahm er unbemerkt Bargeld und eine Uhr an sich. Die Bewohner schätzten den Mann später auf Mitte 40. Er war demnach korpulent und etwa 1,70 Meter groß, er trug eine dunkle Schirmmütze, dunkle Kleidung, eine dunkle Bauchtasche und sprach fließend Deutsch mit einem undefinierbaren Akzent. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon (05723) 946 10.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 08.11.2021 | 07:30 Uhr