Stand: 25.04.2023 18:24 Uhr Falsche Handwerker: Polizei nimmt vier Verdächtige fest

In mehreren Bundesländern sind Ermittler gegen eine Gruppe mutmaßlicher falscher Handwerker vorgegangen - so auch in Niedersachsen. Wie die Staatsanwaltschaft und die Polizei Hildesheim am Dienstag mitteilten, wurden die Wohnungen von fünf Beschuldigten im Alter von 21 bis 31 Jahren in Hildesheim, Bremen, dem Großraum Koblenz und Pulheim in Nordrhein-Westfalen durchsucht. Das Amtsgericht Hildesheim hatte auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaftbefehle gegen vier Beschuldigte erlassen. Drei mutmaßliche Täter befinden sich den Ermittlern zufolge bereits in Haft. Ein vierter Verdächtiger sollte noch am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Männer stehen im Verdacht, in wechselnden Konstellationen Diebstähle als falsche Wasserwerker begangen zu haben.

