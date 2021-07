Stand: 21.07.2021 10:07 Uhr Falsche Ergebnisse: Region Hannover schließt Testzentren

Die Region Hannover hat in der vergangenen Woche drei Corona-Testzentren in Hannover geschlossen. Grund dafür waren falsch ausgestellte Test-Ergebnisse, wie die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" berichtet. Details wie Name oder Standort der betroffenen Zentren nennt die Region aufgrund des Datenschutzes nicht. Bereits im Juni war ein weiteres Zentrum in der Nähe des Hauptbahnhofes geschlossen worden. Weil die Zahl der Corona-Infektionen in der Region Hannover derzeit stark steigt, hat das Gesundheitsamt zudem sein Personal am Wochenende verdoppelt. Gründe für den Anstieg seien die Delta-Variante und Partys junger Leute, hieß es - das Gesundheitsamt hat nach Infektionen unter Partygästen insgesamt mehr als 3.000 Menschen in Quarantäne geschickt.

