Stand: 07.06.2024 05:11 Uhr Fahrrad-Demo bremst Feierabend-Verkehr in Hannover aus

Eine Fahrraddemonstration könnte am Freitagnachmittag den Feierabendverkehr in Hannover erheblich behindern. Der Protestzug führt nach Angaben der Polizei ab 15:30 Uhr durch die Stadtteile Linden und Limmer. In den folgenden zwei Stunden soll der Fahrradkorso zeitweise auch über den Westschnellweg rollen. Die Organisatoren vom Bündnis WESTprotest wollen mit der Aktion gegen den massiven Ausbau der Hauptverkehrsachse protestieren. Konkret geht es ihnen darum, eine autobahnähnliche Fahrbahn zu verhindern. Entsprechende Pläne für den Südschnellweg hatten in Hannover zu massiven Protesten geführt. Die Polizei musste im Januar ein besetztes Waldstück räumen. Das Gebiet wurde im Anschluss für die Bauarbeiten gerodet.

