Stand: 07.05.2024 08:19 Uhr Hannover: Wieder Verkehrsbehinderungen am Südschnellweg

Die Bauarbeiten an der Südschnellwegbrücke in Hannover gehen voran. Allerdings muss dafür die Hildesheimer Straße erneut für den Verkehr gesperrt werden. Nach Angaben der Straßenbaubehörde kann deshalb zunächst der Verkehr in dieser Woche von Donnerstag, 09.05. bis Sonntag, 12.05. nicht stadtauswärts fließen. Ebenso ist die Strecke am Pfingstsonntag und am darauffolgenden Montag sowie am 01.06 gesperrt. Beginn ist jeweils um 7 Uhr morgens, um 18 Uhr wird die Sperrung aufgehoben. In der Zeit werden mit Hilfe großer Kräne und Baufahrzeuge weitere Brückenabschnitte fertig gestellt.

