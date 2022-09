Stand: 18.09.2022 13:26 Uhr Europa gewinnt Feuerwerkswettbewerb in Hannover

Das Team Europa hat in diesem Jahr den Feuerwerkswettbewerb in Hannover gewonnen. An fünf Terminen traten fünf Teams für verschiedene Kontinente an. Europa wurde vom Team "SUREX" aus Polen vertreten. Platz zwei ging an Afrika, Platz drei an Asien. Laut Veranstalter waren mehr als 58.000 Menschen bei den Terminen in den Herrenhäuser Gärten dabei. Es war der 30. Internationale Feuerwerkswettbewerb in Hannover.

