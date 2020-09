Stand: 09.09.2020 18:12 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Ernst August nach Pöbel-Attacke wieder frei

Welfenprinz Ernst August von Hannover ist nach seiner Festnahme in Österreich wieder auf freiem Fuß. Er sei am Nachmittag unter Auflagen aus der Justizanstalt Wels entlassen worden, teilte die österreichische Polizei mit. Unter anderem muss er sich an einem bestimmten Ort aufhalten, darf keinen Kontakt mit den mutmaßlichen Opfern aufnehmen.

Videos 1 Min Ernst August senior stimmt Marienburg-Lösung zu Ernst August senior hat sich erfreut darüber gezeigt, dass die Marienburg nicht für einen Euro verkauft wird. Sein Sohn hatte diesen Plan verfolgt. 1 Min

Dritter Vorfall in wenigen Wochen

Ernst August war am Montag nach einer erneuten Wutattacke in seinem Anwesen in Oberösterreich festgenommen worden. Ihm werden Widerstand gegen die Staatsgewalt, gefährliche Drohung und versuchte Nötigung zur Last gelegt. Der 66-Jährige soll eine Angestellte und deren Ehemann bedroht und genötigt haben. Laut Staatsanwaltschaft hatte Ernst August bereits im Juli bei zwei Vorfällen eine Polizistin bedroht und einen Beamten leicht verletzt.

Keine Stellungnahme vom Haus Hannover

Dem Urenkel des letzten deutschen Kaisers Wilhelm II. drohen laut Staatsanwaltschaft bis zu drei Jahre Haft. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gelte aber die Unschuldsvermutung. Das Haus Hannover und die Anwaltskanzlei des Welfenprinzen wollten keine Stellungnahme zu dem Fall abgeben.

Weitere Informationen Pöbelnder Ernst August in Österreich festgenommen Welfenprinz Ernst August von Hannover ist offenbar nach einem erneuten Ausraster in Österreich festgenommen worden. Der 66-Jährige soll ein Angestellten-Paar bedroht haben. mehr Das deutsch-britische Herrscherhaus der Welfen Mit dem Adelsgeschlecht verbinden heute viele lediglich Ernst August Prinz von Hannover. Doch im 18. und 19. Jahrhundert standen die Welfen an der Spitze eines Weltreichs. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 09.09.2020 | 17:00 Uhr