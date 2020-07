Stand: 16.07.2020 15:05 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Ernst August Prinz von Hannover attackiert Polizei

Welfenprinz Ernst August senior soll in seinem Jagdhaus im Almtal in Österreich zwei Polizisten mehrfach attackiert haben und wurde daraufhin kurzzeitig in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Das berichtet die österreichische "Kronen-Zeitung", in der auch der Prinz von Hannover zu Wort kommt. Der 66-Jährige schildert den Vorfall dort anders und sieht sich als Opfer.

Prinz beschuldigt Polizisten, ihn angegriffen zu haben

Die oberösterreichische Polizei bestätigte NDR 1 Niedersachsen einen Vorfall in Grünau im Almtal, nannte jedoch keinen Namen. Demnach habe eine Person - laut Zeitung der Prinz - den Notruf gewählt. Als daraufhin Polizisten an dessen Haus eintrafen, habe sich der Anrufer äußert aggressiv verhalten und sie körperlich attackiert. Die Person sei dann ärztlich untersucht und in ein Krankenhaus eingewiesen worden. Der "Kronen-Zeitung" sagte der 66-Jährige, dass er den Notruf wegen einer Unterzuckerung gewählt habe. "Ich sagte, dass sie sich beeilen sollen, weil es mir sehr schlecht geht. Warum aber die Polizei mitgekommen ist, weiß ich nicht." Ohne Grund seien Polizisten dann auf ihn losgegangen. Einer habe ihm ins Gesicht geschlagen, sagte der Prinz weiter. Ernst August senior kündigte an, Polizei und Psychiatrie verklagen zu wollen.

