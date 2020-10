Stand: 29.10.2020 15:19 Uhr Erneut Maschine mit Geflüchteten in Hannover gelandet

Am Flughafen in Hannover sind am Donnerstag 66 Menschen aus dem griechischen Flüchtlingslager Moria angekommen. Nach Angaben des Innenministeriums handelt es sich um 48 bereits anerkannte Flüchtlinge sowie 18 unbegleitete Minderjährige. Sie werden demnach zunächst in das Durchgangslager Friedland gebracht und von dort auf mehrere Bundesländer verteilt. Niedersachsen wird vier unbegleitete Minderjährige aufnehmen.

Weitere Informationen Weitere Maschine mit Geflüchteten in Hannover gelandet Unter den 91 Menschen aus den griechischen Aufnahmelagern sind laut Bundesregierung 21 Kinder mit ihren Kernfamilien. mehr

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 29.10.2020 | 17:00 Uhr