Ermittler fassen Mordverdächtigen in Brandenburg Stand: 22.07.2022 11:51 Uhr Die Polizei hat den mutmaßlichen Mörder aus Kalletal im Kreis Lippe (Nordrhein-Westfalen) gefasst. Fahnder nahmen den Verdächtigen in Brandenburg fest, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Demnach ging der 36 Jahre alte Mann den Ermittlern in Brieskow-Finkenheerd nahe der polnischen Grenze ins Netz. Der zuständige Oberstaatsanwalt Christopher Imig aus Detmold (Kreis Lippe) sagte dem NDR in Niedersachsen, dass sich seit Anfang der Woche Hinweise auf den vermuteten Aufenthaltsort des Flüchtigen verdichtet hätten. Am Donnerstagabend habe ein Zeuge den entscheidenden Tipp gegeben. Die Polizei überführte den Beschuldigten nach Detmold. Dort soll er einer Haftrichterin vorgeführt werden.

Per Anhalter über die A2 nach Brandenburg?

Die Staatsanwaltschaft will den Mann wegen Mordes anklagen. Der 36-Jährige soll in der Nacht zum 18. Juni 2022 einen 39-Jährigen mit einer Axt erschlagen haben. Das Opfer soll eine Affäre mit der 24-jährigen Ex-Freundin des mutmaßlichen Täters gehabt haben. Tatort war demnach die Wohnung der Frau. Wo sich der 36-Jährige seit seiner Flucht aufgehalten hat, ist derzeit nicht bekannt. Die Fahnder vermuten, dass er als Anhalter auf der Autobahn 2 von Rinteln Richtung Osten bis Brandenburg unterwegs war.

Großfahndung auch im Landkreis Schaumburg

Der Mann war nach der Tat mit der 24 Jahre alten Frau und deren Kindern in einem Auto geflüchtet. Als die Polizei das Fahrzeug routinemäßig kontrollieren wollte, rannte der 36-Jährige davon. Die Beamten fahndeten - unter anderem in Stemmen bei Rinteln (Landkreis Schaumburg) - mit Großaufgeboten nach dem Mann. In der Folge verteilten Ermittler Fahndungsplakate an Fernfahrer und setzten 5.000 Euro Belohnung für Hinweise aus.

