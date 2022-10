Erlebnis- und Einkaufsmesse Infa in Hannover gestartet Stand: 15.10.2022 17:02 Uhr In Hannover ist am Samstag die Infa gestartet. Bei der 68. Ausgabe der Erlebnis- und Einkaufsmesse sind bis zum 23. Oktober rund 550 Aussteller dabei.

Dabei wird die Infa 2022 nach Angaben der Veranstalter insgesamt etwas kleiner ausfallen als vor der Pandemie: "Die wirtschaftlichen Herausforderungen der letzten zwei Jahre, die Inflation sowie Lieferschwierigkeiten aufgrund des Ukraine-Krieges haben auch viele unserer Aussteller betroffen, so dass das Warenangebot in diesem Jahr etwas abgespeckter ausfällt", so Projektleiterin Klaudia Kohl. 2019 zeigten in acht Hallen noch 1.400 Aussteller ihre Produkte und Ideen, in diesem Jahr sind es rund 550 Aussteller in sechs Messehallen.

Acht verschiedene Themenwelten

Wie immer bei der Infa, wird auch in diesem Jahr wieder eine Mischung aus Shopping, Unterhaltung und Information in verschiedenen Themenwelten angeboten:

Basar der Nationen: Hier gibt es Kunst und Accessoires aus aller Welt.

Hier gibt es Kunst und Accessoires aus aller Welt. Bauen: Hier dreht sich alles um die Themen Bauen, Sanieren und Renovieren.

Hier dreht sich alles um die Themen Bauen, Sanieren und Renovieren. Wohnen & Ambiente: Hier gibt es Produkte, um das eigene Zuhause neu einzurichten.

Hier gibt es Produkte, um das eigene Zuhause neu einzurichten. Lebensart: Hier gibt es besonders luxuriöse Produkte in den Bereichen Mode, Mobiliar, Kulinarik und Kunst.

Hier gibt es besonders luxuriöse Produkte in den Bereichen Mode, Mobiliar, Kulinarik und Kunst. Infa Balance: Hier geht es um Produkte aus den Bereichen Gesundheit, Wellness und Wohlbefinden.

Hier geht es um Produkte aus den Bereichen Gesundheit, Wellness und Wohlbefinden. Christmas: Auf der nach Aussage des Veranstalters größten Weihnachtsmesse Deutschlands können Besucherinnen und Besucher Dekorationsartikel erwerben.

Auf der nach Aussage des Veranstalters größten Weihnachtsmesse Deutschlands können Besucherinnen und Besucher Dekorationsartikel erwerben. Beauty & Style: Mode, Kosmetik, Taschen und Schmuck stehen im Mittelpunkt dieser Themenwelt.

Mode, Kosmetik, Taschen und Schmuck stehen im Mittelpunkt dieser Themenwelt. Markthalle: Hier können Besucherinnen und Besucher Spezialitäten aus aller Welt probieren, beim Life-Cooking zuschauen und sich über die neuesten Küchengeräte informieren.

Musik-Acts, Stelzenkunst und prominente Gäste

Die Infa will Besucherinnen und Besuchern auch in diesem Jahr nicht nur Produkte zum Kauf präsentieren, sondern auch Unterhaltung und Information anbieten. Dazu gehören unter anderem Musik-Acts, Stelzenkunst, prominente Gäste in der Show-Küche und die "Hannover Lounge" in der Themenwelt "Bauen & Wohnen". Hier diskutieren und referieren Experten der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft zu aktuellen Themen wie Energiesparmaßnahmen, altersgerechtem Sanieren und Solartechnik.

Oldtimer-Parade, Workshops und Kinderfest

Am ersten Infa-Wochenende findet eine zweitägige Oldtimer-Parade statt. Ebenfalls am ersten Wochenende und am Montag wird bei der "Infa kreativ" ein Workshop-Programm rund ums Handarbeiten, Basteln und Gestalten angeboten. Am 22. und 23. Oktober gibt es bei der "Infalino", der Messe für werdende Eltern und junge Familien, ein Kinderfest mit Hüpfburg und Mitmachaktionen.

