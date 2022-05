Stand: 21.05.2022 11:30 Uhr Elfjährige bei Unfall in Sehnde schwer verletzt

Ein elf Jahre altes Mädchen ist am Freitag in Sehnde (Region Hannover) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Das Kind wollte die Straße überqueren, um zu einer Bushaltestelle zu kommen. Dabei wurde es von einem Auto erfasst. Das Mädchen wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik transportiert und dort eingehend untersucht. Es bestand keine Lebensgefahr, die Verletzungen waren jedoch so schwer, dass es vorerst im Krankenhaus bleiben muss. Die 18 Jahre alte Fahrerin des Autos erlitt bei dem Unfall einen Schock, sodass sie ebenfalls medizinisch betreut werden musste. An ihrem Fahrzeug entstand nach Polizeiangaben ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer (0511) 109 18 88 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 20.05.2022 | 15:00 Uhr