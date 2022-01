Einmal Abkühlung ohne alles: Anbaden in Hannover Stand: 01.01.2022 16:06 Uhr Wie startet man frisch ins neue Jahr? Mit einem kühlen Bad. Im Sonnensee in Hannover wurde angebadet - und die Badebekleidung hatten die Teilnehmenden zu Hause gelassen.

Wenn schon Schwimmen am 1. Januar, dann richtig, haben sich die Teilnehmenden möglicherweise gedacht. Manche wärmten sich die Ohren mit Mützen, Handschuhe waren zum Teil auch zu sehen. Mehr aber auch nicht. Nackt ging es in den fünf Grad kalten See im Norden von Hannover. Etwa ein Dutzend Frauen und Männer machte mit, wie der Bund für Familiensport und freie Lebensgestaltung (BffL) Hannover berichtete.

Neujahrs-Nackt-Schwimmen hat Tradition

Der Verein wird in diesem Jahr 75 Jahre alt und läutet das Jahr traditionell mit dem Neujahrs-Nackt-Schwimmen ein. Mit rund 1.500 Mitgliedern ist der BffL einer der größten Naturistenvereine in Deutschland.

Immerhin: 15 Grad Außentemperatur

Wenigstens war die Luft ungewöhnlich warm für den Neujahrstag. "15 Grad Außentemperatur im Januar, das ist doch klasse", sagte die 65-jährige Mona Marin. "Nach der Abkühlung freuen wir uns jetzt über eine warme Suppe und ein warmes Getränk."

Anbaden an vielen Orten ausgefallen

Vielerorts ist das Anbaden in diesem Jahr erneut wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. So wurde etwa auf den Ostfriesischen Inseln und in Norddeich (Landkreis Aurich) auf die erste Erfrischung des Jahres verzichtet.

Weitere Informationen Neujahr 2019: Hunderte Menschen stürmen in die Nordsee Auf Norderney haben rund 500 Menschen beim traditionellen Anbaden am Neujahrstag mitgemacht. Auch auf Borkum und Juist sowie in Butjadingen gab es das eiskalte Spektakel. (01.01.2019) mehr

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 01.01.2022 | 16:00 Uhr