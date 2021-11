Stand: 02.11.2021 09:04 Uhr Drei Verletzte bei Unfall mit Streifenwagen im Einsatz

In Hannover sind ein Streifenwagen und ein Auto zusammengestoßen - dabei wurden drei Menschen leicht verletzt. Wie die Polizei erst jetzt mitgeteilt hat, war der Streifenwagen in der Nacht von Freitag auf Sonnabend mit Blaulicht und Martinshorn im Stadtteil List an dem Auto vorbeigefahren. Genau in dem Moment sei die Autofahrerin nach links abgebogen, sagte ein Polizeisprecher. Die Autos fuhren gegeneinander, der Streifenwagen prallte gegen ein Auto, das am Straßenrand geparkt war und beschädigte zwei weitere geparkte Wagen. Der Polizist am Steuer, seine Kollegin auf dem Beifahrersitz und die Autofahrerin kamen leicht verletzt ins Krankenhaus. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf 28.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 02.11.2021 | 07:30 Uhr