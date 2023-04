Deutsche verbrauchen weniger Erdgas - Niedersachsen im Mittelfeld Stand: 11.04.2023 11:07 Uhr Die Deutschen waren im vergangenen Winter mit Strom und Gas sparsam: Im Vergleich zum Vorjahr ging der Verbrauch um zwölf beziehungsweise 21 Prozent zurück. Auch in Niedersachsen sank der Verbrauch.

Das berichtet das "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (RND). Demnach ging der durchschnittliche Verbrauch von Erdgas pro Haushalt auf knapp 15.400 Kilowattstunden zurück. 2021 waren es noch gut 4.000 Kilowattstunden mehr. Das RND beruft sich auf eine Erhebung des Vergleichsportals "Check 24". "Aufgrund der stark gestiegenen Gaspreise im vergangenen Jahr waren die Verbraucher besonders sparsam", sagte Steffen Suttner, Geschäftsführer Energie bei Check 24.

Videos 1 Min Niedersachsen verbrauchen deutlich weniger Gas (21.02.2023) Vor dem Hintergrund der Energiekrise sparten sowohl Privathaushalte als auch die Industrie Gas ein. 1 Min

Deutschland spart Erdgas: Wo steht Niedersachsen?

Niedersachsen liegt der Erhebung zufolge gemeinsam mit Schleswig-Holstein und Brandenburg im Mittelfeld: Haushalte verbrauchten in diesen Bundesländern durchschnittlich zwischen 15.000 und gut 17.000 Kilowattstunden Erdgas. Am wenigsten Gas haben mit knapp 11.000 Kilowattstunden Berliner und Berlinerinnen benötigt. Besonders sparsam waren auch die anderen beiden Stadtstaaten Hamburg und Bremen. Das hängt der Erhebung zufolge mit der geringeren Wohnfläche zusammen. Am meisten Gas verbrauchten mit durchschnittlich fast 19.600 Kilowattstunden pro Haushalt die Menschen in Sachsen.

