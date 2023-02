Niedersachsen verbraucht deutlich weniger Gas Stand: 21.02.2023 10:12 Uhr Der Gasverbrauch in Niedersachsen ist 2022 im Vergleich zu den vergangenen Jahren deutlich gesunken. Vor dem Hintergrund der Energiekrise sparten sowohl Privathaushalte als auch die Industrie Gas ein.

In einer Umfrage meldeten mehrere große niedersächsische Netzbetreiber erhebliche Einsparungen beim Gasverbrauch für das Jahr 2022. Der Energieversorger Enercity aus Hannover stellte einen Rückgang von 15 Prozent im Vergleich zu den Vorjahren fest. Temperaturbereinigt - also unter Berücksichtigung der milden Witterung, waren es 6,1 Prozent. Für Braunschweig meldete der Netzbetreiber BS Netz ebenfalls rund 15 Prozent weniger verbrauchtes Gas. In Osnabrück war der Verbrauch laut Netzbetreiber SWO Netz gut 16 Prozent niedriger als im Mittel der Jahre 2019 bis 2021. Der Betreiber EWE Netz erklärte, im Gebiet Ems-Weser-Elbe hätten Haushalts- und kleinere Gewerbekunden zwischen 2017 und 2021 temperaturbereinigt rund 9 Prozent Gas eingespart.

VIDEO: Hohe Energiepreise: 100 Millionen Euro Hilfen für Unternehmen (18.02.2023) (1 Min)

Energiekrise: Gasthermen wurden später eingeschaltet

In der Regel fiel der Rückgang beim Verbrauch der Privathaushalte größer aus als in der Industrie, hieß es von den Unternehmen. Besonders viel Gas gespart wurde laut EWE Netz in den Monaten September und Oktober. "Dies ist wohl darauf zurückzuführen, dass die Heizthermen bewusst später eingeschaltet wurden als in vergangenen Wintern", teilte das Unternehmen aus Oldenburg mit. Neben bewusstem Energiesparen habe aber auch das Wetter den Gasverbrauch im vergangenen Jahr beeinflusst, betonte ein Sprecher der SWO Netz aus Osnabrück. "Bis in den Dezember hinein gab es vergleichsweise milde Temperaturen. Dies muss man in jedem Fall mit beachten."

Niedersachsen sparte auch beim Stromverbrauch

Strom wurde den Betreibern zufolge im vergangenen Jahr ebenfalls eingespart. Allerdings sei das Ausmaß der Einsparungen deutlich geringer als beim Gas. Enercity in Hannover sprach von einem Rückgang von rund 2,7 Prozent im Vergleich zu 2021, BS Netz von 1,6 Prozent. Im Gebiet der SWO Netz wurde 2022 rund 6 Prozent weniger Strom im Vergleich zum Mittel der drei Vorjahre verbraucht. Allerdings sei der Stromverbrauch bereits in den vergangenen zehn Jahren kontinuierlich gesunken, teilte EWE Netz mit. Gründe dafür seien beispielsweise die steigende Zahl an Photovoltaik-Anlagen sowie politische Entscheidungen wie das "Glühlampenverbot".

