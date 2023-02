Energiekrise macht Erdgas aus Niedersachsen wieder interessant Stand: 20.02.2023 22:17 Uhr In Niedersachsen liegt ein Großteil der deutschen Erdgasreserven. Mit dem Krieg gegen die Ukraine und den explodierenden Energiekosten wird es gerade wieder interessant.

Das Münchner Unternehmen Concept Real will im Schaumburger Land, nördlich von Stadthagen, nach Erdgas suchen. Das Gebiet rund um Lüdersfeld ist gut bekannt, weil dort bereits vor 15 Jahren eine Firma nach Erdgas gesucht hatte. Laut einem Sprecher des Landesamts für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) dürfe das Unternehmen erst einmal nur überwiegend alte Akten sichten - mehr nicht. Bohren sei nicht erlaubt. Dafür müssten vorher Bürger und Kommunen beteiligt werden.

Fracking ist seit 2017 in Deutschland verboten

Vor 15 Jahren hatten viele Menschen im Schaumburger Land befürchtet, dass durch den Einsatz der umstrittenen Fracking-Methode, bei der Chemikalien in das Gestein gepresst werden, um die Gasvorkommen zu heben, das Grundwasser verunreinigt wird. Fracking ist aber laut dem LBEG-Sprecher seit 2017 in Deutschland verboten. Das Münchner Unternehmen wollte sich auf Anfrage des NDR in Niedersachsen nicht zu dem Thema äußern.

Auch im Heidekreis gibt es zwei neue Erdgas-Erkundungsflächen bei Walsrode und Dorfmark. Dort will das kanadische Unternehmen Vermillion Energy nach Erdgas suchen.

