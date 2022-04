Der Ramadan beginnt: Weil grüßt niedersächsische Muslime Stand: 02.04.2022 11:10 Uhr Heute beginnt der muslimische Fastenmonat Ramadan. Niedersachsens Ministerpräsident Weil sieht angesichts der Krisen besondere Bedeutung in dem religiösen Brauch.

Die niedersächsischen Islamverbände Schura und Ditib erklärten am Freitag gemeinsam, es sei erfreulich, dass nun, seit mehr als zwei Jahren Pandemie, "wir Muslime die Spiritualität und Freude des Ramadan mit unseren Familien, Freunden und Nachbarn wieder erleben und teilen können". Dennoch sei die Vorfreude getrübt vom derzeitigen Krieg und die damit verbundene Flucht aus der Ukraine sowie auch aus anderen Teilen der Welt, schrieben die Verbände. "Gerade der Fastenmonat soll uns daran erinnern, dass wir allen benachteiligten, unterdrückten und bedürftigen Menschen helfen müssen. Egal, welcher Religion oder Ethnie sie angehören."

VIDEO: Alles zum Thema Ramadan (1 Min)

Weil: "Seit vielen Jahren einen festen Platz in Niedersachsen"

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil und die Landesbeauftragte für Migration und Teilhabe, Doris Schröder-Köpf ( beide SPD), haben niedersächsischen Muslimen einen friedvollen Fastenmonat gewünscht. "Der Ramadan hat wie andere religiöse Feste und Traditionen seit vielen Jahren einen festen Platz in Niedersachsen", sagte Weil am Freitag in Hannover. Angesichts der aktuellen Krisen gewinne der Zusammenhalt in der Familie, im Freundeskreis und der Gesellschaft sowie das friedliche Zusammenleben noch stärker an Bedeutung.

Schröder-Köpf: "Eine Zeit der Fürsorge"

Doris Schröder-Köpf ergänzte, der Fastenmonat sei immer auch eine Zeit der Fürsorge für ältere und schwächere Menschen und habe somit einen sehr solidarischen und sozialen Charakter. "Lassen Sie uns alle weiterhin aufeinander Acht geben und die Vielfalt unserer religiösen Bräuche und Traditionen in Niedersachsen wertschätzen. Denn nichts verbindet uns mehr als Verständnis und gegenseitige Anteilnahme."

Zuckerfest am 2. Mai

Der Fastenmonat Ramadan endet am 2. Mai. Danach startet das dreitägige Fest "Eid al-Fitr", auch Zuckerfest genannt, das den feierlichen Abschluss des Fastens markiert. Das Fasten gehört wie das Glaubensbekenntnis, die täglichen Gebete, die Armensteuer und die Pilgerfahrt nach Mekka zu den fünf Säulen des Islam. Im Ramadan sind die Gläubigen aufgerufen, von Sonnenaufgang bis -untergang auf Essen, Trinken, Rauchen und andere sinnliche Genüsse zu verzichten.

