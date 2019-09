Stand: 09.09.2019 18:27 Uhr

Cyberattacke legt Stadtverwaltung lahm

Die Stadt Neustadt am Rübenberge (Region Hannover) hat wegen einer Cyberattacke auf das Computersystem Strafanzeige gestellt. Mehrere Ämter seien Opfer eines Trojaners geworden, teilte ein Sprecher mit. Bis Ende der Woche könnten die Computer nicht genutzt werden. Die Stadtverwaltung sei daher derzeit nur eingeschränkt arbeitsfähig, hieß es. Experten des Landeskriminalamtes seien informiert, teilte die Stadt mit. Techniker würden seit Freitag daran arbeiten, das System wieder herzustellen.

Videos 03:02 Hallo Niedersachsen Hackerangriff auch in Niedersachsen Hallo Niedersachsen Der Hackerangriff auf deutsche Politiker betrifft auch Minister und Abgeordnete in Niedersachsen. Zu den Ausgespähten gehören auch Ministerpräsident Stephan Weil und Innenminister Boris Pistorius. Video (03:02 min)

Kfz-Zulassungsstelle geschlossen

Mitarbeiter könnten weder E-Mails versenden noch empfangen. In Folge der Attacke bleibt die Kraftfahrzeug-Zulassungsstelle bis einschließlich Freitag geschlossen. Auch wer einen neuen Personalausweis oder Reisepass beantragen will, muss sich gedulden. Dies sei derzeit unmöglich, sagte eine Sprecherin NDR 1 Niedersachsen. Die Bürgerbüros haben trotz der Computerprobleme zwar geöffnet, dort erhalten Bürger aber nur mündliche Auskünfte. In dringenden Fällen würden Mitarbeiter helfen, indem sie benachbarte Kommunen um Unterstützung bitten, hieß es.

Trojaner-Angriff in Burgdorf

Wer hinter der Cyber-Attacke steckt, ist noch nicht bekannt. Nach offiziellen Angaben handelt es sich bei dem Virus um einen Emotet-Trojaner. Dieser befindet sich meist in Email-Anhängen und breitet sich schnell aus. Ein ähnlicher Angriff hatte die Stadtverwaltung von Burgdorf (Region Hannover) Ende 2018 über mehrere Tage lahmgelegt. Im Mai diesen Jahres hatten Emotet-Trojaner auch den Heise-Verlag in Hannover getroffen. Der Angriff soll nach früheren Angaben des hannoverschen Unternehmens Schäden von weit über 50.000 Euro verursacht haben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 09.09.2019 | 17:00 Uhr