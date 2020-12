Corona-Impfzentren in Niedersachsen: Was Sie wissen müssen Stand: 04.12.2020 14:42 Uhr Niedersachsen bereitet sich auf Corona-Impfungen vor, erste Zentren entstehen. Doch vieles ist noch in der Abstimmung. NDR.de hat beim Gesundheitsministerium Antworten auf viele Ihrer Fragen bekommen.

Wie viele Impfzentren wird es in Niedersachsen genau geben?

Das Kompetenzzentrum Großschadenslagen des Innenministeriums befindet sich seit Anfang Dezember in der intensiven Prüfung der Konzepte für die rund 50 Impfzentren im Land Niedersachsen, wie es beim Ressort von Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) heißt. Dabei seien in Abhängigkeit von den konkreten örtlichen Gegebenheiten verschiedene Fragen zu klären. Diese bearbeitet demnach das Kompetenzzentrum in enger Abstimmung mit dem Sozialministerium. Die gemeinsam abgestimmten Einsatzaufträge werden fortlaufend erteilt. Laut Innenministerium war das bis Freitag, 4. Dezember, bei 28 der rund 50 Impfzentren geschehen.

Wo werden diese Impfzentren sein?

Die Kommunen haben landesweit nach geeigneten Gebäuden gesucht. Dabei in Frage kommen etwa größere Turn- und Veranstaltungshallen. "Eine Liste wird demnächst durch das Innenministerium in einer Presseinformation veröffentlicht", sagt das Gesundheitsministerium in Hannover. In Wilhelmshaven soll künftig zum Beispiel in einem leer stehenden Supermarkt geimpft werden, in Hildesheim in der Turnhalle einer Schule.

Die Landkreise und kreisfreien Städte hatten bis zum 30. November Zeit, dem Innenministerium die Standorte für die geplanten Impfzentren zu nennen. Zahlreiche gemeldete Standorte sind bereits bekannt.

Wann genau werden die Impfzentren in Niedersachsen startklar sein?

Laut Gesundheitsministerium ist davon auszugehen, dass das erklärte Ziel von Bundesminister Jens Spahn (CDU) - der 15. Dezember 2020 - im ganzen Land eingehalten werden kann.

Wer wird als erstes geimpft?

"Insbesondere zu Beginn der Impfphase müssen wir derzeit von einer sehr begrenzten Zahl von Impfdosen ausgehen, so dass der Fokus zunächst auf besonders gefährdeten Personen und den Beschäftigten im Gesundheitswesen und den Gemeinschaftseinrichtungen - wie zum Beispiel Pflegeheimen - liegen wird." Zudem seien insbesondere Impfungen durch den Einsatz von mobilen Teams geplant.

Die beim Robert Koch-Institut (RKI) angesiedelte Ständige Impfkommission (STIKO) werde in Zusammenarbeit mit dem Ethikrat und der Leopoldina entsprechende Empfehlungen für bevorrechtigte Gruppen erarbeiten.

Werden auch Kinder geimpft?

Laut RKI werden die Impfstoffe zunächst nur für Erwachsene zur Verfügung stehen, da sie bei Kindern und Jugendlichen noch nicht genügend auf Wirksamkeit und Sicherheit untersucht werden konnten.

Wie lange wird es voraussichtlich dauern, bis mit der Impfung der allgemeinen Bevölkerung begonnen werden kann?

Es könne heute nicht abgesehen werden, wann Phase II der bundesweiten Impfstrategie in Kraft tritt, teilt Niedersachsens Gesundheitsministerium mit. Voraussetzung seien unter anderem eine großflächige Verfügbarkeit eines Impfstoffes sowie die fortgeschrittene Durchimpfung bevorzugter Gruppen.

Auf welchem Weg bekomme ich einen Termin?

Niedersachsen plane ein einheitliches, zentrales Terminmanagement, das neben Onlinebuchungen auch auf ein Bürgertelefon und einen Bürgerservice setzt.

Kann ich mir aussuchen, in welches der Impfzentren ich gehe?

Dazu gibt es derzeit Gespräche, eine abschließende Antwort darauf gibt es beim Ministerium noch nicht.

Werde ich benachrichtigt, wenn ich einen Termin bekomme? Oder muss ich mich selbst aktiv darum bemühen? Ab wann?

Die Terminvergabe erfolgt laut Ministerium über ein EDV-System. "In welchen Time-Slots die Termine vergeben werden, ist noch nicht abschließend geklärt." Es gilt große Ansammlungen von Personen zu vermeiden. Vor Ort werde der Zugang zum Impfzentrum an einer Anmeldung geregelt. "Ein Einladungsmanagement ist - Stand heute - aber eher unwahrscheinlich."

Kann ich Tag und Uhrzeit des Termins mitbestimmen?

Auch das ist dem Ministerium zufolge nicht abschließend geklärt.

Weitere Informationen Ticker: Aktuelle Infos zur Impfstoff-Suche Weltweit suchen Forscher nach einem Impfstoff gegen das Coronavirus. Die Meldungen zu echten oder vermeintlichen Erfolgen häufen sich. mehr Wer kann wann geimpft werden? Wann steht ein Corona-Impfstoff zur Verfügung? Wer bekommt ihn zuerst? Der NDR berichtet über aktuelle Entwicklungen zur Suche nach einem Impfstoff. mehr

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 22.12.2020 | 19:30 Uhr