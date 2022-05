Stand: 06.05.2022 17:11 Uhr Celle: Polizei nimmt Tatverdächtigen nach Messerangriff fest

Noch unklar sind die Hintergründe einer Messerattacke am Freitag im Celler Ortsteil Westercelle, bei der ein 61 Jahre alter Mann mit einem Messer angegriffen worden war. Wie die Polizei Celle mitteilte, war es um die Mittagszeit auf einem Firmengelände zu dem Messerangriff auf den Mann gekommen. Der Täter sei zu Fuß geflüchtet, habe aber wenig später in der Nähe des Tatorts festgenommen werden können. Die Identität des mutmaßlichen Täters steht demnach noch nicht fest. Das verletzte Opfer habe das Krankenhaus inzwischen selbstständig verlassen können, so die Polizei.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 09.05.2022 | 06:30 Uhr