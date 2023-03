Stand: 10.03.2023 18:11 Uhr Celle: Paketzusteller bedrängt und küsst junge Frau

Am Mittwoch ist es in Celle zu einer sexuellen Belästigung gekommen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hat ein Paketzusteller nach erfolgter Abgabe einer Sendung eine junge Frau bedrängt und gegen ihren Willen geküsst. Zudem kündigt er an, dass er nicht gehen werde, ohne die persönlichen Daten der 18-Jährigen zu erfahren. Nachdem er diese erhalten hatte, entfernt er sich. Der Polizei gelang es, die Personalien des Zustellers ausfindig zu machen. Sie führte mit dem Mann eine Gefährderansprache. Die weiteren Ermittlungen dauern nach Polizeiangaben an.

