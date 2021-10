Stand: 01.05.2020 12:30 Uhr Bückeburg: Fürst stellt Gastronomiegeschäft ein

Alexander Fürst zu Schaumburg-Lippe gibt sein Gastronomiegeschäft in Bückeburg auf. Die Alte Schlossküche, Lilly's Brasserie und das Ausflugslokal am Idaturm, sollen auch nach der Corona-Pandemie nicht wieder öffnen, wie die "Schaumburger Nachrichten" berichten. Betroffen seien etwa 35 Mitarbeiter, die bereits über die bevorstehenden Umstrukturierungen informiert worden seien, so die Zeitung. Die Arbeitsplätze sollen nach Angaben des Schlosses Bückeburg sozialverträglich abgebaut werden. Nach Angaben der Hofkammer waren die Gastronomiebetriebe schon vor der Eingliederung in eine 2016 gegründete Betriebsgesellschaft defizitär. In der Vergangenheit war es nach Informationen der Zeitung noch möglich, die Verluste durch Quersubventionierungen aufzufangen - etwa mit Einnahmen aus der Forstwirtschaft oder Events. Das sei nun vorbei.

