Stand: 08.07.2022 08:15 Uhr Spezialisten machen Brandbombe in Haste unschädlich

In Haste im Landkreis Schaumburg ist am Donnerstagabend eine Brandbombe gesichert worden. Die englische 33-Pfund-Bombe war am Morgen bei Baggerarbeiten an einer Baustelle im angelieferten Füllsand entdeckt worden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst sicherte sie und transportierte sie ab. Zuvor mussten angrenzende Häuser evakuiert werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 08.07.2022 | 08:30 Uhr