Brand in Dachdeckerfirma in Rehren: Feuerwehr weist Asbest nach Stand: 26.04.2023 18:15 Uhr Bei einer Dachdeckerfirma in Rehren (Landkreis Schaumburg) ist am Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr sind dabei drei Menschen verletzt worden. Zudem wurde Asbest im Dach nachgewiesen.

Erst am Abend konnte der Brand gelöscht werden. Rund 140 Einsatzkräfte hatten zuvor stundenlang gegen die Flammen gekämpft. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers ist das Feuer in einer Werkshalle eines Dachbau-Unternehmens ausgebrochen, dann auf ein Wohn- und Geschäftshaus übergegriffen und hat schließlich die Halle eines benachbarten Betriebes zerstört. Bei Messungen sei asbesthaltiges Material in einem Teil eines Hallendaches festgestellt worden, sagte Jochen Clausing, der Gemeindebrandmeister im Auetal. Die Proben würden aktuell in einem Labor analysiert. Eine Gefährdung der Bevölkerung habe zu keiner Zeit bestanden, sagte ein Feuerwehrsprecher am Abend. Glücklicherweise sei der Rauch vom Wind in ein nur dünn besiedeltes Gebiet Richtung Autobahn getrieben worden. Zuvor hatte die Feuerwehr Anwohnerinnen und Anwohner aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Drei Menschen wurden leicht verletzt

Nach Feuerwehrangaben wurden bei dem Brand drei Menschen leicht verletzt. Zwei seien noch vor Ort versorgt worden. Ein Verletzter sei mit einer leichten Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden. Über die Höhe des Schadens und die Brandursache war am Mittwochabend noch nichts bekannt.

