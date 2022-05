Stand: 12.05.2022 07:42 Uhr Bockenem: Zwei Verletzte bei Unfall auf Autobahnzubringer

Bei einem Abbiegeunfall bei Bockenem (Landkreis Hildesheim) sind am Mittwochabend zwei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei entstand an beiden beteiligten Fahrzeugen Totalschaden. Beamte schätzen den Schaden auf etwa 20.000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen wollte ein 24 Jahre alter Mann mit seinem Fahrzeug auf den Autobahnzubringer in Richtung Bockenem abbiegen und stieß dabei mit dem Wagen einer 35-Jährigen zusammen. Beide Autos kamen auf der Fahrbahn und dem Grünstreifen zum Stehen. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Nach einer knappen Stunde war die Unfallstelle geräumt.

