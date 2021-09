Blindgänger-Verdacht in Hannover-Misburg: Evakuierung läuft Stand: 27.09.2021 16:45 Uhr Im hannoverschen Stadtteil Misburg wird heute geprüft, ob es sich bei einem Verdachtspunkt um einen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg handelt. Die Evakuierung des Gebiets läuft seit 16 Uhr.

HTTP Status 416 – Range Not Satisfiable

HTTP Status 416 – Range Not Satisfiable

Type Status Report

Beschreibung None of the ranges in the request's Range header field overlap the current extent of the selected resource or that the set of ranges requested has been rejected due to invalid ranges or an excessive request of small or overlapping ranges.

Apache Tomcat/7.0.100

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 24.09.2021 | 15:00 Uhr