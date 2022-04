Betrieb eingestellt: Land schließt Repräsentanz in Moskau Stand: 13.04.2022 15:48 Uhr Das Land Niedersachsen hat mit sofortiger Wirkung sein Büro für Wirtschaftskontakte niedersächsischer Unternehmen in Moskau geschlossen.

"Das Türschild ist abmontiert, der Betrieb ist eingestellt", sagte der Sprecher des Wirtschaftsministeriums, Eike Frenzel, am Mittwoch. Das Ministerium begründet den Schritt in einer Mitteilung mit dem "russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und die Entwicklung des weiteren Kriegsgeschehens mit mutmaßlichen russischen Kriegsverbrechen". Die Schließung der Repräsentanz sei im Zusammenhang mit den verhängten internationalen Sanktionen gegen Russland zu sehen, heißt es weiter.

Niedersachsen kündigt Mietvertrag zu Ende des Jahres

Das Büro hatte der Mitteilung zufolge seine Arbeit bereits am 4. März weitestgehend eingestellt. Es habe sich nur noch auf die Unterstützung niedersächsischer Unternehmen beschränkt, die nicht von den Sanktionen betroffen sind. Ein Zurück wird es wohl sobald nicht geben. "Der bestehende Vertrag mit dem Dienstleister über den Betrieb der Repräsentanz wurde am 12. April ruhend gestellt und zum 31. Dezember 2022 fristgerecht gekündigt", heißt es in der Mitteilung.

Vertretung vermittelt seit 2004 Kontakte

Seit 2004 betrieb Niedersachsen eine Vertretung in Moskau, die vor Ort Ansprechpartnerin für niedersächsische Unternehmen und eine wichtige Anlaufstation für ein wirtschaftliches Engagement auf dem russischen Markt war. Das Büro hat seiner Webseite zufolge unter anderem Beratung für den Markteinstieg und die Vermittlung von Abnehmern und Kooperationspartnern angeboten. Außerdem kümmerte es sich um die Einbindung in außenwirtschaftliche Netzwerke in Russland und die Vermittlung von politischen Kontakten. Seit Beginn des Angriffskrieges von Russland in der Ukraine hatten schon andere Bundesländer ihre Wirtschaftsrepräsentanzen in Russland geschlossen.

