Stand: 24.10.2020 16:01 Uhr Bericht: Deutsche Messe streicht jede dritte Vollzeitstelle

Die in der Corona-Krise finanziell angeschlagene Deutsche Messe AG mit Sitz in Hannover will offenbar jede dritte Vollzeitstelle streichen. Die Belegschaft solle in den nächsten sieben Jahren von aktuell 760 auf 480 Mitarbeiter verkleinert werden. Dies berichtet die "Hannoversche Allgemeine Zeitung". Sie beruft sich auf einen intern vorgestellten Plan des Vorstandes. Die Beschäftigten der Messe AG sind bereits seit April in Kurzarbeit.

