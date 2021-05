Bahn will pünktlicher werden: Schnellere ICE, neue Strecken Stand: 28.05.2021 14:27 Uhr Die Deutsche Bahn plant, ihre Züge pünktlicher werden zu lassen. Dafür sollen Hochgeschwindigkeitsstrecken ausgebaut werden, unter anderem zwischen Hannover und Hamburg.

Das hat Bahn-Vorstand Ronald Pofalla den Zeitungen der Funke Mediengruppe gesagt. Ab dem Hauptbahnhof Hannover sollen die ICE dann mit mehr als 250 Kilometern pro Stunde unterwegs sein können. Dafür wird die neueste ICE-Generation technisch aufgerüstet: Ab Anfang August soll der ICE4 erstmals Geschwindigkeiten von bis zu 265 Kilometern pro Stunde erreichen können. Bislang konnte der Zug maximal Tempo 250 erreichen. Hiervon profitiert unter anderem die bereits existierende Hochgeschwindigkeitsstrecke Göttingen-Hannover.

ICE feiert 30. Geburtstag

"Wir werden die Hochgeschwindigkeitsstrecken mittelfristig um 50 Prozent ausbauen - von jetzt 1.000 auf dann 1.500 Kilometer", sagte Pofalla weiter. Über Fertigstellung der Bauarbeiten wollte er nichts Genaueres sagen. "Jedes größere Infrastrukturprojekt, das wir planen, ist von Protesten und Einwänden begleitet", sagte er. Er rechne mit mindestens zehn bis zwölf Jahren.

Der ICE feiert in diesem Jahr seinen 30. Geburtstag. Am 29. Mai 1991 wurde der erste Schnellzug in Deutschland eingeweiht, am 2. Juni starteten dann die ersten ICE im Linienverkehr.

