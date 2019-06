Stand: 28.06.2019 11:45 Uhr

Bahlsen: Konsequenzen aus Zwangsarbeiter-Debatte

Auch kurz vor dem 130. Firmenjubiläum am 1. Juli knabbert der Kekshersteller Bahlsen weiter an der Aufarbeitung der eigenen Firmenhistorie während des Zweiten Weltkriegs. Werner M. Bahlsen von der Eigentümer-Familie kündigte nun an, dass das Unternehmen aus der Zwangsarbeiter-Debatte Konsequenzen ziehen möchte. "Wir möchten nicht nur wissen, was damals passiert ist, sondern auch darüber sprechen, welche Lehren wir daraus ziehen." Die Geschichte der Zwangsarbeiter bei Bahlsen nicht aufzuarbeiten, sei ein Fehler gewesen. Daraus habe man gelernt, sagte der Firmenchef.

Videos 04:04 Hallo Niedersachsen Spurensuche: Bahlsen und NS-Zwangsarbeiter Hallo Niedersachsen Das NS-Regime stufte die Firma Bahlsen als kriegsrelevanten Betrieb ein. Bis zu 250 Zwangsarbeiter arbeiteten hier - vorwiegend Frauen aus Polen und der Ukraine. Video (04:04 min)

Verena Bahlsen soll sich "intensiv" um Fragen kümmern

In der Konsequenz soll die Frage nach den Werten eines verantwortlichen Unternehmertums sowie die Aufstellung der Gruppe für die Zukunft künftig eine Rolle spielen, kündigte Werner M. Bahlsen an. Seine Tochter Verena soll dabei offenbar eine zentrale Rolle einnehmen. "All das sind Fragen, mit denen sich besonders auch Verena intensiv auseinandersetzt", betonte Bahlsen. Hintergrund sind frühere Äußerungen der Unternehmenserbin, die für Empörungen gesorgt hatte. Im Mai hatte die 26-Jährige in einem Interview gesagt, dass die NS-Zwangsarbeiter bei Bahlsen gut behandelt worden seien. Ein paar Tage später entschuldigte sich die Unternehmenserbin. Das Unternehmen kündigte zudem an, dass ein Göttinger Historiker die Firmengeschichte aufarbeiten soll.

Weitere Informationen 130 Jahre Bahlsen - aber keine große Feier Keksproduzent Bahlsen aus Hannover wurde am 1. Juli vor 130 Jahren gegründet, doch eine große Feier ist nicht geplant. Zuletzt machte das Unternehmen eher negative Schlagzeilen. (28.06.2019) mehr Bahlsen kooperierte wohl auch mit der SS Nach den Äußerungen von Verena Bahlsen zur Firmengeschichte des Keksherstellers aus Hannover kommen weitere Details ans Licht. Offenbar kooperierte das Unternehmen auch mit der SS. (21.05.2019) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 01.07.2019 | 08:00 Uhr