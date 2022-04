Stand: 26.04.2022 07:38 Uhr Bad Salzdetfurth: Reisende retten Mann vor einfahrendem Zug

Aufmerksame Menschen haben an einem Bahnhof im Landkreis Hildesheim am Montagabend ein Unglück verhindert. Vermutlich wegen eines Schwächeanfalls war ein 59-Jähriger im Bad Salzdetfurther Ortsteil Bodenburg in das Gleisbett gestürzt. Bahnreisende und Fußgänger warnten laut Polizei den Zugführer einer herannahenden Regionalbahn. Dieser leitete eine Notbremsung ein. Der ins Gleisbett gefallene Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei bedankte sich bei den aufmerksamen Helfenden für ihr Verhalten.

