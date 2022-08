Stand: 23.03.2020 08:52 Uhr Bad Pyrmont: Brand in leer stehender Bombergklinik

Ein Teil der leer stehenden Bombergklinik in Bad Pyrmont ist am Montagmorgen in Brand geraten. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, standen bereits mehr als 30 Meter der südlichen Gebäudeseite in Flammen, wie die Polizei mitteilte. Rund 70 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um das Feuer zu löschen. Die Nachlöscharbeiten dauerten am Vormittag noch an. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Die Brandursache ist unklar.

