Bad Münder: Raser liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei Stand: 24.05.2022 10:46 Uhr Die Polizei in Bad Münder hat in der Nacht zu Dienstag einen betrunkenen Autofahrer festgenommen. Der Mann lieferte sich zunächst eine Verfolgungsjagd mit den Beamten und hielt dann plötzlich an.

Der 46-Jährige war gegen 2 Uhr davongerast, nachdem die Polizei an der Bahnhofstraße in Bad Münder an seinem Wagen vorbeigefahren war. Daraufhin nahmen die Beamten die Verfolgung auf. In Hachmühlen wich der Mann auf den Gehweg aus und überfuhr eine Reihe Büsche. Danach setzte er seine Fahrt mit hoher Geschwindigkeit durch ein Wohngebiet fort. Zurück auf der Bundesstraße 442 ignorierte der Chevrolet-Fahrer eine rote Ampel und bog auf die Bundesstraße 217 in Richtung Hameln ab.

Polizei stellt Führerschein sicher

Der Streifenwagen verfolgte den Wagen weiter auf der B217, bis der Fahrer plötzlich das Warnblinklicht anschaltete, bremste und sich widerstandslos festnehmen ließ. Laut Polizei stand der 46-Jährige unter Alkoholeinfluss. Ein vor Ort von den Beamten durchgeführter Test ergab einen Atemalkoholwert von über 0,9 Promille. Die Polizei stellte den Führerschein des Mannes sicher.

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 24.05.2022 | 10:30 Uhr