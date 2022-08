Stand: 31.08.2022 19:40 Uhr Auto überschlägt sich in Wohngebiet - zwei Schwerverletzte

Am Mittwochnachmittag kam es in einem Wohngebiet in Celle zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 85-Jähriger und seine 82-jährige Beifahrerin kamen mit ihrem Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache von der Straße ab. Ihr Pkw kollidierte wiederholt mit dem Bordstein. Nach etwa 200 Metern prallte das Auto gegen einen Baum und überschlug sich. Der Fahrer sowie die Beifahrerin kamen schwer verletzt in ein Krankenhaus. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich keine Fußgänger auf dem Gehweg.

