Ausgezeichnete Ausstellungen: Gütesiegel für 15 Museen Stand: 21.04.2022 17:01 Uhr Niedersachsens Kulturminister Björn Thümler (CDU) hat am Donnerstag in Hannover 15 Museen mit einem Gütesiegel ausgezeichnet.

Mit dem Siegel werden Museen geehrt, die die Standards des Deutschen Museumsbundes in vorbildlicher Weise erreicht haben, wie der Museumsverband für Niedersachsen und Bremen mitteilte. Thümler überreichte die Auszeichnung im Arne-Jacobsen-Foyer der Herrenhäuser Gärten.

Auszeichnungen für 15 Häuser im Land

Zu den prämierten Häusern gehören das Varusschlacht-Museum in Kalkriese bei Osnabrück, das Bremer Gerhard-Marcks-Haus und das neue "Forum Wissen" in Göttingen, das an Pfingsten eröffnet wird. Auch der Stader Schwedenspeicher, das Forschungsmuseum in Schöningen bei Helmstedt, das Freilichtmuseum am Kiekeberg in Rosengarten bei Hamburg, das Emsland Moormuseum in Geeste und das Porzellan-Museum Schloss Fürstenberg bei Holzminden erhielten das begehrte Siegel.

Für eine Bewerbung müssen die jeweiligen Häuser begleitet von unabhängigen Fachleuten ihren gesamten Museumsbetrieb auf Stärken und Schwächen durchleuchten. Darauf aufbauend bietet der Verband ihnen ein individuell gestaltetes Qualifizierungsprogramm.

