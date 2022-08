Stand: 04.08.2022 21:22 Uhr Auf Parkplatz gegen Lkw geprallt - Autofahrer stirbt

In der Region Hannover ist am Donnerstagabend ein Autofahrer auf einem Parkplatz gegen einen Lkw geprallt und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall an der Bundesstraße 65 zwischen Winninghausen und Goltern bei Barsinghausen. Der Autofahrer sei zunächst Richtung Hannover unterwegs gewesen und dann auf den Parkplatz eingebogen. Er sei so schnell gefahren, dass er gegen den geparkten Lkw prallte. Das Dach des Autos sei abgerissen worden, so die Polizei. Die Identität des Fahrers seien noch unklar, sagte eine Sprecherin.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 05.08.2022 | 06:30 Uhr