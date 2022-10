Stand: 20.10.2022 08:26 Uhr Auetal: Geldautomat gesprengt

In der Gemeinde Auetal im Kreis Schaumburg ist in der Nacht zum Donnerstag ein Geldautomat gesprengt worden. Dadurch entstand laut Polizei ein Trümmerfeld. Nachbarn der Bankfiliale im Ortsteil Rolfshagen hörten einen lauten Knall und wählten den Notruf, sagte ein Sprecher der Polizei. Zwei Personen sollen demnach in einem dunklen Auto geflüchtet sein. Es sei niemand verletzt worden, aber der Sachschaden sei vermutlich hoch. Ob die Täterinnen oder Täter Geld erbeuteten, war noch unklar. Experten untersuchten, ob das Haus nach der Explosion einsturzgefährdet ist. Die Polizei fahndete mit einem Hubschrauber nach den Tätern.

VIDEO: Gesprengte Geldautomaten: Wie gehen die Täter vor? (1 Min)

20.10.2022 | 07:30 Uhr