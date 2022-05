Asphaltstollen in Hannover-Ahlem: Wie geht es weiter? Stand: 24.05.2022 21:36 Uhr Nachdem im hannoverschen Stadtteil Ahlem mehrere Menschen ihre Wohnungen verlassen mussten, weil die Häuser über instabile Stollen stehen, hat die Stadt am Dienstag zur Bürgerversammlung eingeladen.

Rund 200 Menschen folgten der Einladung in die Aula der Grundschule In der Steinbreite. Sie wollten wissen, wie es jetzt weitergeht, kurz nachdem zwei Gebäude in der Petite-Couronne Straße evakuiert werden mussten.

Nordstollen: Einige Gänge noch nicht verortet

Nach Angaben des Sachverständigen für Bergbau, Burkhard Lisiecki, werden die Gebäude von der Ecke Heisterbergallee / Geveker Kamp aus nach Süden gesichert. Schrittweise werden dann nach und nach alle Asphaltstollen verfüllt, dabei seien auch weitere Evakuierungen möglich. Anschließend soll der noch größere Mittelstollen Osten ebenfalls gesichert und verfüllt werden. Problematisch sei vor allem der doppelstöckige Nordstollen, denn hier sind immer noch nicht alle Gänge verortet. Um auf Nummer sicher zu gehen, werden hier auch Bereiche verfüllt, die theoretisch gar nicht gefährlich sind. Nach diesen Maßnahmen wird es an allen verfüllten Stellen noch überprüfende Bohrungen geben. Danach sollen alle Grundstücke wieder ohne Einschränkungen nutzbar sein, verspricht Lisiecki.

Mehrere Jahre sind für die Verfüllungen veranschlagt

Die öffentlichen Ausschreibungen für die Ingenieur- und Bauarbeiten für den Südstollen laufen aktuell. Beginn ist dann im Spätsommer, ein Jahr sollen die Arbeiten dauern. Der Mittel- und Nordstollen soll im Juni 2022 verfüllt werden. Nach drei Jahren soll hier für die Anwohner wieder alles wie vorher sein. Der Leiter der Bauordnung, Simon Biederbeck, merkte an, dass es jetzt schon Engpässe beim Beton aufgrund des Ukraine-Kriegs gäbe, man könne den Zeitplan eventuell nicht einhalten. Die Gesamtmaßnahmen werden zwischen 20 und 30 Millionen Euro kosten.

"Wir haben mehr über die Medien erfahren, als von der Stadt"

Carsten Klein lebt im Epiweg neben dem Sportplatz und fühlt sich von der Stadt im Stich gelassen: "Der Garagenhof ist komplett gesperrt worden und irgendwas scheint verfüllt worden zu sein. Wir sind vor vollendete Tatsachen gestellt worden und erwarten heute Informationen." Diese Verunsicherung scheint viele umzutreiben. Ein Mann fragt: "Gibt es ein schusssicheres Dokument, dass alle Kosten von der Stadt übernommen werden?" Biederbeck versichert, dass das Thema im Stadtrat besprochen und ein entsprechendes Dokument ausgearbeitet werden würde. Für großen Unmut sorgt auch die Parkplatzsituation auf dem Epiweg, der wegen der fehlenden Standsicherheit nur stadtauswärts mit zehn Kilometern pro Stunde befahren werden darf. Andreas Bode von der Stadt Hannover verwies darauf, dass niemand ein Anrecht auf einen Parkplatz habe, Temposünder würden auch weiterhin geblitzt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 25.05.2022 | 06:30 Uhr