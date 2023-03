Stand: 23.03.2023 11:21 Uhr Angebranntes Essen löst Feuerwehreinsatz in Hannover aus

Die Feuerwehr Hannover ist am Donnerstagvormittag im Stadtteil Linden-Süd zu einem Einsatz ausgerückt. Gegen 10 Uhr war Qualm aus einem Fenster im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses gedrungen. In der betroffenen Wohnung habe die Feuerwehr dann angebranntes Essen als Brandursache ausmachen können, erklärte der Einsatzleiter dem NDR in Niedersachsen. Es gab keine Verletzten. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt.

