Stand: 05.05.2022 13:36 Uhr Angebliche Ukraine-Hilfe: Polizei warnt vor Betrug am Telefon

Die Polizei im Landkreis Hildesheim warnt vor betrügerischen Telefonanrufen. So hatte sich eine Anruferin gegenüber einer Frau aus Bodenburg als Mitarbeiterin der zentralen Landesbank ausgegeben. Die Betrügerin wollte sie überreden, mehrere Tausend Euro für die Ukraine-Hilfe zu spenden. Doch die Bodenburgerin durchschaute den Betrug und legte auf. Die Polizei warnt: Betrüger nutzten momentan verschiedene Methoden, um an Geld zu kommen. Die Ermittler raten, nach einem Anruf niemals Wertsachen herauszugeben, sondern aufzulegen und sich an die Polizei zu wenden.

05.05.2022