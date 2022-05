Stand: 27.05.2022 12:11 Uhr Altar im Hildesheimer Dom bekommt eigenes Sachbuch

Zum ersten mal wird dem Altar im /ratgeber/reise/hannover/hildesheimerdom294_v-contentxl.jpgHildesheimer Dom ein Buch gewidmet. Die Kunsthistorikerin Petra Meschede beschreibt, wie der Chorraum der Kirche vor der Sanierung aussah und wie sich der Altar in den Raum einfügt. Das teilt das Bistum Hildesheim am Freitag mit. Meschede habe als Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit des Bistums die Arbeiten in der Kirche aus nächster Nähe begleitet - auch, wie der aus einem etwa 120 Millionen Jahre alten Sandstein gefertigte Altar installiert wurde.

