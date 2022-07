Stand: 08.07.2022 18:06 Uhr Als vermisst gemeldete Jugendliche aus Hannover wieder da

Die Polizei hat eine seit Sonntagabend in Hannover vermisste Jugendliche gefunden. Am Freitagnachmittag fand eine Streifenwagenbesatzung das Mädchen nach einem Hinweis bei einer Freundin im hannoverschen Stadtteil Lahe, teilte die Polizei mit. Sie war wohlauf und konnte in Obhut genommen werden. Erst kurz zuvor hatte die Polizei mit einer Öffentlichkeitsfahndung um Zeugenhinweise gebeten.

Nachrichten aus dem Studio Hannover

