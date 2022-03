Absage wegen Dreadlocks: Entschuldigung von "Fridays for Future" Stand: 23.03.2022 18:59 Uhr Die Klimaaktivisten haben den Auftritt von Ronja Maltzahn beim Klimaprotest am Freitag in Hannover abgesagt - weil sie Dreadlocks trägt. Nun hat es laut der Sängerin ein "nettes" Telefonat gegeben.

Auf ihrem Instagram-Account hat die Künstlerin aus Bad Pyrmont am Mittwoch in einem sogenannten Story-Video von den Reaktionen auf die Bekanntgabe der Konzertabgabe berichtet. Die Absage von "Fridays for Future Hannover" hatte sie zuvor ebenfalls dort bekannt gegeben. Daraufhin habe es viele Kommentare unter dem Eintrag gegeben, auch viele Presseleute hätten angerufen, später wolle wahrscheinlich noch das Fernsehen vorbeikommen, so Maltzahn. Weiter sagt sie, dass sie mit den Aktivisten von "Fridays for Future" ein nettes Telefonat geführt habe, "in dem sie sich entschuldigt haben für den unsensiblen Tonfall" in der schriftlichen Absage. "Ich möchte an dieser Stelle noch mal ganz klar sagen, dass ich keinen Konflikt anzetteln möchte." Sie drücke die Daumen, dass es für die eigentlich tolle Organisation keinen "nicht zu viel blöden Pressewind geben wird" - und betont schließlich, dass es eigentlich ganz andere wichtige Themen in der Gesellschaft zu bewältigen gebe.

Ist die Absage diskriminierend?

Die Klimaaktivisten hatten ihre die Absage damit begründet, dass sie "gerade bei diesem globalen Streik auf ein antikolonialistisches und antirassistisches Narrativ setzen". Weiter heißt es in dem Schreiben, dass weiße Menschen keine Dreadlocks tragen sollten, "da sie sich einen Teil einer anderen Kultur aneigneten ohne die systematische Unterdrückung dahinter zu erleben". Auf dem Instagram-Seite von Maltzahn wurde diese Entscheidung vielfach kritisiert, einige Kommentatoren sahen ihrerseits rassistische Muster und kritisierten die Begründung als diskriminierend.

Ronja Maltzahn bedauert die Absage

Maltzahn selbst bedauert die Absage. Auf ihrem Instagram-Kanal schreibt sie, dass sie sich darauf gefreut habe, "ein Zeichen für Frieden und gegen Diskriminierung mit unserer Musik setzen zu dürfen". Es sei schade, aufgrund von äußerlichen Merkmalen ausgeschlossen zu werden. Maltzahn hatte im vergangenen Jahr den Panikpreis der Udo Lindenberg Stiftung für Nachwuchskünstler gewonnen. Im Juli wird sie mit Lindenberg beim Hermann Hesse Festival auftreten.

FFF räumen Auftritt mit abgeschnittenen Haaren ein

Auch bei dem Klimastreik am Freitag könnte Maltzahn noch auftreten - wenn sie sich bis dahin ihre Haare abschneidet. Dann "würden wir dich natürlich auf der Demo begrüßen und spielen lassen", heißt es in dem Schreiben von "Fridays for Future". Die Klimaaktivistinnen und -aktivisten appellieren an die Künstlerin, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und bieten ihr ein Gespräch in den Tagen nach der Demo an. Auch entschuldigen sie sich dafür, dass sie sich nicht im Vorfeld ausführlich damit beschäftigt hätten, welche Künstler und Künstlerinnen sie für die Demo anfragen. Eine Anfrage des NDR Niedersachsen vom Mittwoch an Fridays for Future Hannover, ob sie bei der Absage bleiben und was sie zu der Kritik sagen, blieb bislang unbeantwortet.

