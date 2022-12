Stand: 28.12.2022 19:58 Uhr Ab Mai 2023: Mit dem Nachtzug von Hannover nach Brüssel

Das belgisch-niederländische Bahnunternehmen European Sleeper will ab Mai einen Nachtzug zwischen Berlin und Brüssel anbieten, wobei auch ein Halt in Hannover geplant ist. Die Fahrt ab dem Berliner Hauptbahnhof werde sonntags, dienstags und donnerstags angeboten und dauere etwa zehneinhalb Stunden, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Die erste Verbindung sei für den 25. Mai geplant, der Ticketverkauf solle bereits am 20. Februar beginnen. Auf dem Weg nach Brüssel sind neben Hannover noch weitere Stationen unter anderem in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam und Antwerpen vorgesehen. Sitzplätze soll es ab 49 Euro geben, eine Liege im Sechserabteil ab 79 Euro. European Sleeper wurde nach eigenen Angaben 2021 gegründet. Die Route Berlin-Brüssel ist laut Homepage die erste Strecke des Unternehmens.

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr